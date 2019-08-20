PFDK, Galatasaray'a para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 24 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 24 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi. (AA)