PFDK, Ersun Yanal'a 1 maç cezası verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile yardımcısı Volkan Kazak'a 1 maç men cezası verilirken, kırmızı kart gören Deniz Türüç de 1 maç ile cezalandırıldı.
Galatasaray'dan kurula sevk edilen Mert Çetin, Necati Ateş, Hande Sümertaş ve Bahri Yılmaz'a ise ihtar verildi.
•1 maç / Ersun Yanal
•1 maç / Volkan Kazak
•1 maç / Deniz Türüç
•İhtar / Sadık Çiftpınar
•İhtar / Garry Rodrigues
•13 bin TL / Ozan Tufan
•160 bin TL / Fenerbahçe
•İhtar / Mert Çetin
•İhtar / Necati Ateş
•İhtar / Hande Sümertaş
•İhtar / Fahri Yılmaz
•104 bin TL / Galatasaray
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