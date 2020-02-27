PFDK, Ersun Yanal'a 1 maç cezası verdi

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Derbinin faturası ağır oldu! Ersun Yanal... Derbinin faturası ağır oldu! Ersun Yanal... PFDK, Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından kararlarını açıkladı.

Beşiktaş'ın talebi yine reddedildi Beşiktaş'ın talebi yine reddedildi Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçının tekrarı ile ilgili yaptığı yeni başvuruyu, "usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından oy birliğiliyle" reddettiğini açıkladı.

Ali Koç, Ersun Yanal ile bir araya geldi Ali Koç, Ersun Yanal ile bir araya geldi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası bugün teknik ekip ve takımla Kadıköy’deki bir restaurantta bir araya geldi.

Volkan Babacan ve Beşiktaş iddiaları üzerine açıklama Volkan Babacan ve Beşiktaş iddiaları üzerine açıklama Sezon sonunda Loris Karius'un kiralık kontratının bitecek olması nedeniyle yeni kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir'de yedek kalan Volkan Babacan ile anlaştığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine 31 yaşındaki kalecinin menajeri Ahmet Bulut açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini revize etmek istiyor. Son dakika haberine göre eğer tecrübeli golcü kontratında indirime gitmezse sezon sonunda gelen transfer teklifleri değerlendirilecek.

Fenerbahçe'de soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı! Fenerbahçe'de soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı! Galatasaray'a 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe'de derbinin etkileri devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın 3-1'lik galibiyetiyle biten karşılaşmanın sonrasında Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar basına sızdı. İşte detaylar...