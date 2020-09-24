PFDK cezaları açıkladı

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yukatel Denizlispor mücadelesinin ardından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti ile 30 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
Trabzonspor'a da aynı müsabakada resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.
Kurulun, Kasımpaşa futbolcusu Anıl Koç'a, Çaykur Rizespor maçındaki ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası uyguladığı bildirildi.
Galatasaray'a, maske takma zorunluluğuna aykırılık nedeniyle 24 bin lira para cezası veren kurulun, Yukatel Denizlispor Kulübü Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkanı Ozan Katrancı ile Futbol Şubeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan'a, Trabzonspor maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakaretleri sebebiyle 30'ar gün hak mahrumiyeti ile 35'er bin lira para cezası verdiği kaydedildi.
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Malili 24 yaşındaki kanat oyuncusu Fousseni Diabate, kente geldi.
Mbwana Samatta'yı bitiren Fenerbahçe, Ze Luis transferinde de mutlu sona ulaştı. Başarılı golcü, Sarı-Lacivertlilerin 1+2 yıllık teklifini kabul ederken, Fenerbahçe Porto'ya bu transfer için toplam 6 milyon euroyu 3 sezonda ödeyecek. 29 yaşındaki forvetin 2 gün içinde İstanbul'a gelerek kendisini Sarı-Lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Anders Trondsen, bugün ülkesi Norveç'te ameliyat oldu.
İtalyan devi Roma, Marcao için Galatasaray'a yaptığı teklifi ‘15 milyon euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay' olarak güncelledi. Sarı-Kırmızılı yönetim bu teklife sıcak bakarken transfer yüzde 90 oranında onaylandı.
Fenerbahçe, Samatta'nın transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.