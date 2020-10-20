Petr Cech yeniden Chelsea'de

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, İtalya Serie A'nın oynandığını ancak ligin sonunun getirilip getirilemeyeceğinden emin olmadığını, lig yönetiminin alternatif planları düşünmesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray'ın transfer sezonunda yeniden sarı-kırmızılı formayı giydirmek için uğraş verdiği Jean Michael Seri, Fransa'nın Nice kulübünden gelen "bekle" mesajı nedeniyle İstanbul'a gelmediği ortaya çıktı.

Konyaspor'da hedef ligi ilk 10'da bitirmek

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor için ligdeki bu seneki hedeflerinin ligi ilk 10 içerisinde tamamlamak olduğunu söyledi.