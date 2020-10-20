Petr Cech yeniden Chelsea'de

Londra temsilcisi, aktif kariyerini geçen yıl noktalayan ve kulüpte danışman olarak hizmet veren 38 yaşındaki Çek file bekçisini yeniden kadroya aldı.
Frank Lampard yönetimindeki Chelsea'de rekor bonservis bedeliyle transfer edilen İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga'nın performansı tartışılırken, sezon başında Rennes'den Senegalli kaleci Edouard Mendy takıma katılmıştı.
Kulübün internet sitesinde, Cech'in koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla kadroya alındığı ve sözleşmesinin bulunmadığı kaydedildi.
2004-2015 yıllarında Chelsea kalesini koruyan Cech, bu dönemde 15 kupa sevinci yaşadı ve 228 maçı gol yemeden tamamladı.
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, İtalya Serie A'nın oynandığını ancak ligin sonunun getirilip getirilemeyeceğinden emin olmadığını, lig yönetiminin alternatif planları düşünmesi gerektiğini söyledi.
Galatasaray'ın transfer sezonunda yeniden sarı-kırmızılı formayı giydirmek için uğraş verdiği Jean Michael Seri, Fransa'nın Nice kulübünden gelen "bekle" mesajı nedeniyle İstanbul'a gelmediği ortaya çıktı.
İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda sakatlandı.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor için ligdeki bu seneki hedeflerinin ligi ilk 10 içerisinde tamamlamak olduğunu söyledi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Amadou Haidara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Serge Gnabry koronavirüse yakalandı.