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Petr Cech, buz hokeyi takımına transfer oldu

Petr Cech, buz hokeyi takımına transfer oldu

Yeşil sahalardan geçen sezon emekliye ayrılan dünyaca ünlü Çek kaleci Petr Cech, İngiltere'de buz hokeyi takımlarından Guildford Phoenix'in kalesini koruyacak.

Yarı profesyonel 4. lig kategorisinde mücadele eden Guildford Phoenix Kulübünden yapılan açıklamada, Petr Cech ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. 37 yaşındaki Cech, buz hokeyinde de kaleci olarak görev yapacak ve 33 numaralı formayı giyecek.

Anlaşmanın ardından duygularını dile getiren Çekyalı kaleci, ''Bu sezon Phoenix formasıyla maç deneyimi kazanmak benim için büyük bir fırsat. Bu genç takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. 20 yıllık profesyonel futbol kariyerimin ardından, çocukken izlemeyi ve oynamayı çok sevdiğim bu oyunun içinde bulunmak benim için harika bir deneyim olacak." ifadelerini kullandı.

Petr Cech'in, Chelsea'deki teknik ve performans danışmanlığı görevini de sürdürmesi bekleniyor.

2004-2015 yılları arasında kalesini koruduğu Chelsea'de birer UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi, 4 lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşayan Cech, Arsenal'de ise bir İngiltere Federasyon Kupası, 2 de Community Shield elde etmişti.

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