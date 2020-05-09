Perulu sol bek Beşiktaş'ı neden reddettiğini açıkladı

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Kadıköy'de av mevsimi! Koç ikna oldu; Abdullah Avcı... Kadıköy'de av mevsimi! Koç ikna oldu; Abdullah Avcı... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı ile gelecek sezon için masaya oturma kararı aldı.

Tekrar buluşuyorlar! Tekrar buluşuyorlar! Galatasaray, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Caner Erkin ile dirsek temasına başladı. Üç sol bek Martin Linnes ve Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı yönetim, 3 sol bekin yerini Caner ile yedeklemeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de anlaşma tamam! İmzaya geliyor... Fenerbahçe'de anlaşma tamam! İmzaya geliyor... Yeni teknik direktörünü belirlemek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce bir görüşme gerçekleştirdiği Nenad Bjelica'nın takımın başına geçmesi konusunda son aşamaya geldi.

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Yeni durağını duyurdular... Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Yeni durağını duyurdular... Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Florin Andone için Rangers ve Celtic'in devrede olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Belçikalı futbolcunun peşinde Fenerbahçe, Belçikalı futbolcunun peşinde Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, bu sezon Antwerp forması giyen Kevin Mirallas'ın peşinde.

Beşiktaş'ın teklifi neden reddettiğini açıkladı Beşiktaş'ın teklifi neden reddettiğini açıkladı Yaz transfer döneminde Saint-Etienne'in kadrosuna dahil ettiği Perulu sol bek Miguel Trauco, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu. Trauco, "Hayalim en üst seviye liglerde yer almak. Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi ekonomik açıdan daha iyiydi ancak ben Fransa'ya gitmeyi tercih ettim" dedi.