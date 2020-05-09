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aksam.com.tr
  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 21:27
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  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 21:27

Perulu sol bek Beşiktaş'ı neden reddettiğini açıkladı

Perulu sol bek Beşiktaş'ı neden reddettiğini açıkladı

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Yaz transfer döneminde Saint-Etienne'in kadrosuna dahil ettiği Perulu sol bek Miguel Trauco, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu. Trauco, "Hayalim en üst seviye liglerde yer almak. Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi ekonomik açıdan daha iyiydi ancak ben Fransa'ya gitmeyi tercih ettim" dedi.

Yaz transfer döneminde Flamengo’dan, Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Etienne’e transfer olan Perulu sol bek Miguel Trauco, açıklamalarda bulundu.

Fransa’da forma giydiği için mutlu olduğunu dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında Beşiktaş’tan da mali açıdan daha iyi bir teklif aldığını belirtti.

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Yaz transfer döneminde Saint-Etienne'in kadrosuna dahil ettiği Perulu sol bek Miguel Trauco, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu. Trauco, "Hayalim en üst seviye liglerde yer almak. Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi ekonomik açıdan daha iyiydi ancak ben Fransa'ya gitmeyi tercih ettim" dedi.

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