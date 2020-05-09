Perulu sol bek Beşiktaş'ı neden reddettiğini açıkladı

Yaz transfer döneminde Flamengo’dan, Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Etienne’e transfer olan Perulu sol bek Miguel Trauco, açıklamalarda bulundu.
Fransa’da forma giydiği için mutlu olduğunu dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında Beşiktaş’tan da mali açıdan daha iyi bir teklif aldığını belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı ile gelecek sezon için masaya oturma kararı aldı.
Galatasaray, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Caner Erkin ile dirsek temasına başladı. Üç sol bek Martin Linnes ve Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı yönetim, 3 sol bekin yerini Caner ile yedeklemeyi planlıyor.
Yeni teknik direktörünü belirlemek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce bir görüşme gerçekleştirdiği Nenad Bjelica'nın takımın başına geçmesi konusunda son aşamaya geldi.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Florin Andone için Rangers ve Celtic'in devrede olduğu belirtildi.
Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, bu sezon Antwerp forması giyen Kevin Mirallas'ın peşinde.
Yaz transfer döneminde Saint-Etienne'in kadrosuna dahil ettiği Perulu sol bek Miguel Trauco, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu. Trauco, "Hayalim en üst seviye liglerde yer almak. Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi ekonomik açıdan daha iyiydi ancak ben Fransa'ya gitmeyi tercih ettim" dedi.
Beşiktaş kulübü yaptığı açıklamada bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.