Perulu futbolcudan Beşiktaş itirafı

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Perulu sol bek Miguel Trauco, transfer itirafında bulundu. 27 yaşındaki yıldız futbolcu Beşiktaş ile görüştüklerini ancak anlaşamadıklarını söyledi.
"BURADA ÇOK MUTLUYUM"
"Kariyerimde Flamengo'da oynadığım uzun sürenin ardından daha da olgunlaşmış bir dönemdeyim. Oyunun bazı yönlerinde düzeltmem gereken yerler var. Orta alanda da oynayabileceğim. Sözleşmemin bitimine iki yıl daha var ve ben kulüpte çok mutluyum."
"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜM"
"La Liga'da oynamak istiyorum ve o ligin gerçekten büyük hayranıyım. Türkiye'den Beşiktaş ve İspanya'dan Mallorca ile temaslarımız oldu ancak bir anlaşma sağlayamadık."
"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMINDA OYNAMAK İSTERİM"
"Hayalim dünyanın en iyi takımında görev yapmak. Marcelo, Robertson ve Roberto Carlos gibi örneklerden ilham almaya çalışıyorum.".
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'in ismi eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak "Bugüne kadar herhangi bir takımla bu konuda görüşmem olmadı" dedi.
Saint Etienne forması giyen sol bek oyuncusu Miguel Trauco, transferi hakkında bir itirafında bulundu. 27 yaşındaki Perulu futbolcu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak olumsuz sonuçlandığını açıkladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuların geleceği de belli oldu. FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi.
UEFA Organizasyon Komitesi, koronavirüs nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi için yeni planını belirledi.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Portekiz'in A Bola Gazetesi, Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörlük için Laurent Blanc, sportif direktör görevi için ise Ariedo Braida'yı transfer edeceğini yazdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.