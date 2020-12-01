Perotti'nin sözleşmesindeki o madde yeniden gündemde

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-3'lük skorla mağlup oldu. Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlanarak 37. dakikada yerini Caner Erkin'e bırakmak zorunda kalan Diego Perotti'nin durumu ise belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Diego Perotti'nin çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
MAÇ BAŞI ÜCRET ALIYOR
Sezon başında kronik sakat olduğu gerekçesiyle transferi eleştirilen yıldız futbolcunun sözleşmesindeki madde ise dikkat çekti.
Türkiye'de transfer döneminin bittiği 5 Ekim'de Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli oyuncunun kulüp ile anlaşmasına göre maç başı ücret alıyor ve garanti ücret bulunmuyor. Bu sebepten dolayı yıldız isim sahalardan uzak kaldığı süre boyunca sarı-lacivertlilerden para kazanamayacak.
Sakatlık sorunu ile zaman zaman gündeme gelen Perotti sarı lacivertli forma ile 4 maça çıkarken 3 gol kaydetti.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynamalarına rağmen basit bir golle mağlup olduklarını belirterek, "Ancak yediğimiz gol ofsayt ve hakemler vermiyor. Biz artık bize karşı yapılan hataların bilerek yapıldığını düşünüyoruz." dedi. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Üst sıralara oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, hafta boyunca çalıştıkları hücum varyasyonlarını sahada uyguladıklarını ama sonuca ulaşamadıklarını söyledi.
Süper Lig'in 10. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
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