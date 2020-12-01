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aksam.com.tr
  • 01 Aralık 2020 Salı 08:26
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Perotti'nin sözleşmesindeki o madde yeniden gündemde

Perotti'nin sözleşmesindeki o madde yeniden gündemde

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Milliyet

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 4-3 kaybetti. Sarı-lacivertlilerin Arjantinli yıldızı Perotti, mücadelede sakatlandı ve 37. dakikada yerini Caner Erkin'e bıraktı. Deneyimli ismin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından Perotti'nin sözleşmesindeki o madde yeniden gündeme geldi.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-3'lük skorla mağlup oldu. Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlanarak 37. dakikada yerini Caner Erkin'e bırakmak zorunda kalan Diego Perotti'nin durumu ise belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Diego Perotti'nin çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

MAÇ BAŞI ÜCRET ALIYOR

Sezon başında kronik sakat olduğu gerekçesiyle transferi eleştirilen yıldız futbolcunun sözleşmesindeki madde ise dikkat çekti.

Türkiye'de transfer döneminin bittiği 5 Ekim'de Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli oyuncunun kulüp ile anlaşmasına göre maç başı ücret alıyor ve garanti ücret bulunmuyor. Bu sebepten dolayı yıldız isim sahalardan uzak kaldığı süre boyunca sarı-lacivertlilerden para kazanamayacak.

Sakatlık sorunu ile zaman zaman gündeme gelen Perotti sarı lacivertli forma ile 4 maça çıkarken 3 gol kaydetti.

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