Perotti'nin maaşı 2,5 milyon euro

Fenerbahçe'nin Roma’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Arjantinli kanat oyuncusu Perotti’nin maaşı belli oldu. Tecrübeli oyuncunun senelik 2.5 milyon euro garanti ücret alacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti'nin maaşı belli oldu.
Fenerbahçe'de transferi yılan hikayesine dönen Garry Rodrigues, kulübü Al Ittihad'la anlaştı.
Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde hafta içi Rangers'a mağlup olarak Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. İki takımda da tek hedef milli araya moralli girmek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının bitimine az bir süre kala maçı bırakarak soyunma odasına gitti.
Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.
Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın Kasımpaşa maçında gol kaçıran Radamel Falcao için "O kadar para veriyoruz, bir işe yara" dediği iddia edildi.