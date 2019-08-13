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aksam.com.tr
  • 13 Ağustos 2019 Salı 13:05
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  • 13 Ağustos 2019 Salı 13:05

Perisic satın alma opsiyonuyla Bayern'de

Perisic satın alma opsiyonuyla Bayern'de

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Bayern Münih, Inter'den Ivan Perisic'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Bayern Münih'in yaptığı resmi açıklamada, "30 yaşındaki Hırvat Dünya ikincisi Perisic, kiralık olarak Bayern'de" ifadeleri kullanıldı.

İmzasından sonra konuşan Perisic, "Almanya'ya döndüğüme çok sevindim. FC Bayern, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Sadece Bundesliga değil aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Basında yer alan haberlere göre Bayern, Perisic için Inter'e 5 Milyon Euro kiralama bedeli verdi. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu ise 20 Milyon Euro.

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