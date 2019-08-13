Perisic satın alma opsiyonuyla Bayern'de

Bayern Münih'in yaptığı resmi açıklamada, "30 yaşındaki Hırvat Dünya ikincisi Perisic, kiralık olarak Bayern'de" ifadeleri kullanıldı.
İmzasından sonra konuşan Perisic, "Almanya'ya döndüğüme çok sevindim. FC Bayern, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Sadece Bundesliga değil aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Basında yer alan haberlere göre Bayern, Perisic için Inter'e 5 Milyon Euro kiralama bedeli verdi. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu ise 20 Milyon Euro.
Fernando'nun ayrılığı sonrası 6 numara transferine yoğunlaşan Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi; Joao Mario.
Galatasaray transfer çalışmalarının sürdüğünü açıklarken, Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'ın gündemde olmadığını duyurdu.
İstanbul’da yarın yapılacak Liverpool-Chelsea maçı için 50 bin İngiliz Türkiye’ye geliyor. Maçın şehir ekonomisine katkısı 100 milyon euro.
Beklenen transferlerin yapılmaması teknik heyetin işini zorlaştırdı. Tecrübeli hoca, savunma kurgusunda farklı isimleri oynatacak. Orta sahada ise yük 39'luk Emre Belözoğlu'nda olacak.
4-1'lik Fiorentina yenilgisi sonrası İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile görüşen Fatih Terim, ön libero transferi için gaza basmalarını istedi.
29 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Kiralama teklifine sıcak bakan Schalke ise sözleşmeye mecburi satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Lens transferinde benzer yolu izleyen Siyah-Beyazlılar, Hollandalı oyuncunun kötü performansından dolayı bu öneriye temkinli bakıyor.
Galatasaray'ın, Rusya Lig'inden Rostov ve Krylya Sovetov takımlarında forma giyen Shomurodov ve Sobolev ile ilgilendiği belirtildi.