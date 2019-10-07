Performansıyla göz dolduran Caner Erkin, milli davet alabilir

Caner, rakibin en etkili isimleri olan Baiano ve Efecan Karaca’ya adım attırmadı. Aytemiz Alanya, en çok kullandığı kanadı olan sağ taraftan pozisyona giremedi.

MİLLİ DAVET ALABİLİR

Caner Erkin, tam 9 ikili mücadele kazandı. 31 yaşındaki futbolcu, 7 top kaptı, 6 pas arası yaptı ve 2 uzaklaştırmaya imza attı. Sakatlanan Dorukhan milli takımdan çıkartıldıktan sonra yerine Caner alınabilir.

(Fanatik)