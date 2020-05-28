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aksam.com.tr
  • 28 Mayıs 2020 Perşembe 08:00
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Perez'in Falcao hatası

Perez'in Falcao hatası

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Kolombiyalı forvetin 2013'te Benzema yüzünden Real Madrid'e gidemediği ortaya çıktı. Diario AS gazetesinin Real Madrid Muhabiri Tomas Roncero, “2013'te Radamel Falcao, Real Madrid'e imza atacaktı. Ancak Başkan Florentino Perez, Benzema'yla arasının açılmaması için ondan vazgeçti” dedi.

AKŞAM

2013 yılında Falcao, 43 milyon euro bedelle Atletico Madrid’den Fransız ekibi Monaco’ya transfer olmuştu. Birçok kişi için bu ayrılık sürprizdi. Çünkü Kolombiyalı forvetin, Real Madrid’e gitmesi bekleniyordu. Diario AS gazetesinin Real Madrid Muhabiri Tomas Roncero, o dönem yaşananları yıllar sonra ortaya döktü. Roncero, “Real Madrid onunla anlaştı. Ancak sonra vazgeçtiler. Bu bir hataydı” dedi.

O DOĞUŞTAN GOLCÜ

Roncero, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başkan Perez’in Benzema’yla arası her zaman iyi oldu. Onu hep korudu. Falcao transferi sebebiyle Benzema’nın küsebileceğini düşünen Perez, transferden vazgeçti. O aralar Başkan’ın Higuain’le de arası kötüydü. Ancak büyük bir hata yaptı. Falcao doğuştan bir golcü ve katil! Benzema ise öyle değil. Rakamlara bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Falcao, Real’e gelse inanılmaz işler yapardı.”

FUTBOL TAPINAĞI

Öte yandan Kolombiya futbolunun efsane isimleri Valderama ve Falcao gibi ünlü yıldızların yaşamını konu alan “Futbol Tapınağı” belgeseli, Güney Amerika’da gösterime girdi. Falcao ve Valderama’nın doğduğu şehir olan Santa Marta’da özel çekimler yapıldı.

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