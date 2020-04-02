Pepe'den itiraf! 'Beşiktaş'ta oynarken...'

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Pepe, ülkesinde bir röportaj verdi ve siyah-beyazlı takımla Porto'ya karşı oynadığı maçtan da bahsetti.

Pepe'nin Portekiz basınına yaptığı açıklamalar şöyle:

"SEVDİĞİM KULÜPTEYİM"

"Porto benim kendimi tanımladığım kulüp. Geri döndüğüm için çok mutluyum, sevdiğim kulüpteyim. Buradaki insanları, taraftarları seviyorum. Benim kişiliğimi belirleyen kulüp burası, bu şehir, bu bölge."

"BEŞİKTAŞ'TA OYNARKEN PORTO MAÇINDA ÇOK ZORLANDIM"

"Beşiktaş forması giyerken Porto'ya karşı oynadığımız maç benim için zordu. Bu kulüp bana her şeyi vermişti, Avrupa kapılarını açmıştı ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak çok zor oldu ancak sözleşmemin olduğu kulübüme bağlılığımı kabul ettim ve saygı duydum."

"MAÇ ÖNCESİ MAREGA'YI ANALİZ ETTİM"

"Rakiplerimi çalışırım, analiz ederim. Mesela Porto'ya karşı oynarken Marega'yı incelemiştim, çok güçlü ve hızlı. Marega'ya derinlik vermemeye çalıştım. Omuz omuza mücadeleye girdik ve o düştü. Porto'ya geri döndüğümde Marega, benimle omuz omuza mücadeleye girmek istemedi."

"HALA OYNAYACAK YILLARIM VAR"

"Gün gün çalışmaya devam ediyorum. Yapmam gereken şeyleri, sorumlulullarımı disiplinle yerine getiriyorum. Hala oynayacak yıllarım var. İçimde bir ateş var, hırslıyım."

"HAYALİM PORTO İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK"

"Porto ile şampiyonluk yaşamak benim hayalim. Bunu başarmaya yakındık ancak Koronavirüs salgını ortaya çıktı. Bizim hayalimiz sahaya geri dönmek ve şampiyonluğu hep birlikte kutlamak. Stadyumda taraftarlarımızla kutlama yapmanın hayalini kuruyoruz."

"CONCEİÇAO SIRADIŞI BİR TEKNİK DİREKTÖR"



"Umarım teknik direktörümüz Sergio Conceiçao uzun yıllar Porto'da görevine devam eder ve 5. yıldızı takmamıza yardım eder. O sıradışı bir teknik direktör. Biraz sert bir teknik adam olabilir ama bu gözardı edilebilir bir şey. Oyuncularla iletişimi harika."