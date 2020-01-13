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aksam.com.tr
  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 23:50
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  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 23:50

Pepe Reina Premier Lig'e geri döndü

Pepe Reina Premier Lig'e geri döndü

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, kaleci Pepe Reina'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Milan takımında forma giyen 37 yaşındaki deneyimli kalecinin sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

2005-2013 yıllarında Liverpool'un kalesini koruyan Reina, 2010 Dünya Kupası'nda da İspanya ile şampiyonluk yaşamıştı.

Ligde dün Manchester City'ye 6-1 mağlup olan Aston Villa, 21 puanla 18. sırada yer alıyor.

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