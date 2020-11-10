Pepe Eylül ve Ekim'in en iyi savunmacısı seçildi

Porto'da kariyerini sürdüren 37 yaşındaki eski Beşiktaşlı Pepe, ligin teknik direktörlerinin yaptığı oylamada Eylül ve Ekim aylarının en iyi savunma oyuncusu olarak belirlendi.

Portekiz'in Porto takımında kariyerini sürdüren eski Beşiktaşlı Pepe, ligin eylül ve ekim aylarında teknik direktörlerin oylarıyla en iyi savunma oyuncusu seçildi.

Portekiz Ligi'nde her ay teknik direktörlerin oylamasıyla yapılan seçimler sonucunda 37 yaşındaki Pepe ligin en iyi savunmacısı ödülünü aldı. Savunmada gösterdiği performansın yanı sıra çıktığı 5 lig maçının tamamında 90 dakika oynayıp 1 de gol atan Pepe adeta ikinci baharını yaşıyor.

Porto'da kariyerini parlattıktan sonra Real Madrid macerasına soyunan Pepe, burada gösterdiği performansla kalitesini uluslararası seviyeye çıkarmıştı. 2017 yılının Temmuz ayında Beşiktaş'a transfer olan Pepe, çıktığı 52 maçta 7 gol 3 asistlik de ekstra katkı sağlamıştı.

Brezilya doğumlu Portekiz vatandaşı olan 'Pepe' lakaplı Kleper Laveran de Lima Ferreira, Portekiz Milli Takımı ile 2016'da Avrupa Şampiyonluğu ve 2019'da UEFA Uluslar Ligi Şampiyonluğu yaşamıştı.