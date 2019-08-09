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aksam.com.tr
  • 09 Ağustos 2019 Cuma 17:39
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  • 09 Ağustos 2019 Cuma 17:45

Pep Guardiola'ya yıldız isimden şok haber

Pep Guardiola'ya yıldız isimden şok haber

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Manchester City'de çapraz bağları kopan Alman futbolcu Leroy Sane, sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin yıldız futbolcularından Leroy Sane, sakatlığı nedeniyle en az 6 ay forma giyemeyecek.

Manchester City'nin West Ham United ile yapacağı sezonun ilk lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Pep Guardiola, Liverpool ile geçen hafta oynadıkları Community Shield maçında sakatlanan Alman oyuncu Leroy Sane'nin sağ diz çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyata alındığını söyledi.

"EN AZ 6 YA DA 7 AY OLMAYACAK"

Ameliyatın başarılı geçtiğini aktaran İspanyol teknik adam, "Gerçekten ne zaman dönebilir bilmiyorum. Normalde bu tarz sakatlıklardan 6 ya da 7 ayda geri dönülür. Umuyorum Şubat-Mart gibi aramıza dönebilir. Sezon öncesi tüm maçlarımızda ve süper kupa maçında da forma giydi. Bizim için inanılmaz derecede kötü haber, 3 sezon başında 3. kez ACL sakatlığı yaşıyoruz. O genç bir oyuncu ve umuyorum düzgün şekilde iyileşecek." ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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