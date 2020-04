Pep Guardiola'nın annesi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Manchester City, Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kulüp olarak bu üzücü zamanda Pep ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .