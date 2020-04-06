Pep Guardiola'nın annesi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola'nın 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Manchester City, Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kulüp olarak bu üzücü zamanda Pep ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.