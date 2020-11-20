Pep Guardiola'dan Lionel Messi transferine yeşil ışık

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'nin transferi için konuştu.
Sporx'in aktardığına göre, yeni sözleşme imzalamasının ardından Messi'yi de transfer etme ihtimali olduğu belirtilen Pep, "Messi, Barcelona'nın oyuncusu ve Barcelona'ya büyük minnettarlığım var. Bana her şeyi verdiler. Messi'nin kariyerini orada bitirmesini istiyorum. Barcelona taraftarı olarak, orada bitirmesini isterim. Ancak bu yıl kontratı bitiyor, sonrasında ne olacağını göreceğiz. Şu anda Barcelona'nın oyuncusu ve transfer penceresi Haziran, Temmuz ayına kadar açılmayacak." dedi.
"BARÇA'DA KAL" DEMİŞTİ...
Barcelona'da başkan Bartomeu ile yaşadığı sorunların ardından ayrılık kararı alan Messi'nin, Bartomeu'nun istifasının ardından alacağı karar merakla bekleniyor.
Öte yandan Katalunya Radyosu, Eylül ayında Pep Guardiola'nın, Lionel Messi'ye kariyerini Barcelona'da bitirmesini tavsiye ettiğini iddia etmişti.
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