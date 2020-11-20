  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Kasım 2020 Cuma 23:57
  • |
  • Son Güncelleme:

Pep Guardiola'dan Lionel Messi transferine yeşil ışık

Pep Guardiola'dan Lionel Messi transferine yeşil ışık

Paylaş

Manchester City'yle sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Teknik Direktör Pep Guardiola, eski öğrencisi Lionel Messi'nin transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'nin transferi için konuştu.

Sporx'in aktardığına göre, yeni sözleşme imzalamasının ardından Messi'yi de transfer etme ihtimali olduğu belirtilen Pep, "Messi, Barcelona'nın oyuncusu ve Barcelona'ya büyük minnettarlığım var. Bana her şeyi verdiler. Messi'nin kariyerini orada bitirmesini istiyorum. Barcelona taraftarı olarak, orada bitirmesini isterim. Ancak bu yıl kontratı bitiyor, sonrasında ne olacağını göreceğiz. Şu anda Barcelona'nın oyuncusu ve transfer penceresi Haziran, Temmuz ayına kadar açılmayacak." dedi.

"BARÇA'DA KAL" DEMİŞTİ...

Barcelona'da başkan Bartomeu ile yaşadığı sorunların ardından ayrılık kararı alan Messi'nin, Bartomeu'nun istifasının ardından alacağı karar merakla bekleniyor.

Öte yandan Katalunya Radyosu, Eylül ayında Pep Guardiola'nın, Lionel Messi'ye kariyerini Barcelona'da bitirmesini tavsiye ettiğini iddia etmişti.

Jose Mourinho: Onlar şampiyonluğu biz onları istiyoruz

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Guardiola'dan Messi transferine yeşil ışık
Guardiola'dan Messi transferine yeşil ışık

Guardiola'dan Messi transferine yeşil ışık

İlk kez açıkladı: G.Saray'a gitmeme izin vermediler
İlk kez açıkladı: G.Saray'a gitmeme izin vermediler

İlk kez açıkladı: G.Saray'a gitmeme izin vermediler

Mesut Özil'den İslamofobi çıkışı
Mesut Özil'den İslamofobi çıkışı

Mesut Özil'den İslamofobi çıkışı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Luce'nin bıraktığı kilden heykel de yapılır çanak çömlek de!
Luce'nin bıraktığı kilden heykel de yapılır çanak çömlek de!

Luce'nin bıraktığı kilden heykel de yapılır çanak çömlek de!

Akşam Gazetesi Yazarı Aydın Türkmen, A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde aldığı başarısız sonucu ve Avrupa Şampiyonası vizyonunun nasıl olması gerektiğini köşesine taşıdı.
"Bireysel performanslarda ya da konsantrasyondaki bir eksiklik takım oyunumuzu etkiliyor."
"Artık ortaya bir 'Türk tarzı/ekolü' çıkarmak zorundayız."
"Lucescu'nun takımı gençleştirmek için geride bıraktığı kilden heykel de yapılır, çanak çömlek de."

Zorlu randevuya her iki takım da hazır
Zorlu randevuya her iki takım da hazır

Zorlu randevuya her iki takım da hazır

Süper Lig'de 9. haftanın karşılaşmasında Beşiktaş ve Medipol Başakşehir takımları zorlu maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Ufuk Sarıca: Vicdanım çok rahat
Ufuk Sarıca: Vicdanım çok rahat

Ufuk Sarıca: Vicdanım çok rahat

A Milli Basketbol Takımı'ndaki başantrenörlük görevi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından sona erdirilen Ufuk Sarıca, vicdanen çok rahat olduğunu kaydetti.

Federasyon ayrılığı resmen açıkladı
Federasyon ayrılığı resmen açıkladı

Federasyon ayrılığı resmen açıkladı

A Milli Basketbol Takımında Başantrenör Sayın Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı.

'Onlar şampiyonluğu biz onları istiyoruz'
'Onlar şampiyonluğu biz onları istiyoruz'

'Onlar şampiyonluğu biz onları istiyoruz'

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester City'yle oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Korona tüm kulübü sardı!
Korona tüm kulübü sardı!

Korona tüm kulübü sardı!

Letonya ligi futbol takımlarından Riga FC, takımdaki koronavirüs vaka sayısının 29'a çıktığını açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.