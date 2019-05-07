Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1362
  • 6,8666
  • 252.537
  • 91.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi

Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi

Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, nisan ayında aralarında  Tottenham Hotspur ve Manchester United maçlarının da yer aldığı 5 mücadeleden  galibiyetle ayrılan Manchester City'nin 48 yaşındaki İspanyol çalıştırıcısı Pep  Guardiola, ayın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu.

Guardiola, son üç ayda ikinci kez, toplamda ise yedinci kez bu ödülü  kazanma başarısını gösterdi.

Nisan ayında Guardiola'nın yanı sıra Liverpool Teknik Direktörü Jurgen  Klopp, Fulham Teknik Direktörü Scott Parker ve  Wolverhampton Wanderers Teknik  Direktörü Nuno Espirito Santo ödüle aday gösterilmişti.

Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Premier Lig'in son haftasında deplasmanda Brighton'u mağlup ederse şampiyon olacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Meriçliler: Şu sıralar dinleniyorum
Romantik Megastar... Takipçileri ile paylaştı
Karan bebek kırkı çıkmadan milyoner oldu
Rafet El Roman'ı önce suçladı sonra kıyamadı...
Şeyma Subaşı: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Game Of Thrones 8. sezon 4. Bölüm izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen yeni bölümde yine heyecan do

Game Of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm İncelemesi İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Telefondan silinmesi gereken uygulamalar