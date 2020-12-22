Pep Guardiola: Devre arasında forvet transferi yapmayacağız

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Takımının gol yollarında sorun yaşadığını dile getiren Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, buna rağmen devre arasında forvet transferi yapmayacaklarını söyledi.

Takımın özellikle gol yollarında sorun yaşamasına rağmen takviye planlarının olmadığını aktaran Guardiola, "Devre arasında forvet transfer yapmayacağız. Ekonomik durum bunu gerektiriyor ve bunu yaşayan tek kulüp biz değiliz" ifadesini kullandı. Uzun süredir takımın 1. golcüsü Agüero'yu sakatlığından dolayı kullanamayan Guardiola, Gabriel Jesus'un da sakatlanmasıyla santraforsuz kalmıştı.



Sezon başında Manchester City 68 milyon euroya stoper Ruben Dias'ı, 45 milyon euroya stoper Nathan Ake'i, 23 milyone kanat oyuncusu Ferran Torres'i kadrosuna katmıştı.

14 haftası geride kalan Premier Lig'de Manchester City, 1 maçı eksik olarak bulduğu 16 gol ve 23 puanla 8. sırada bulunuyor.