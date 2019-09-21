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Pep Guardiola: Benden sonra takımı Mikel Arteta'nın çalıştıracağına eminim

Pep Guardiola: Benden sonra takımı Mikel Arteta'nın çalıştıracağına eminim

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, yardımcılığını yapan Mikel Arteta'nın gelecekte takımın başına geçeceğini söyledi.

Premier Lig'de Manchester City ile üst üste 2 sezondur şampiyonluğa ulaşan Pep Guardiola, halefini resmen açıkladı.

"BAŞARILI OLACAĞINA EMİNİM"

Pep Guardiola, şu an yardımcılığını yapan Arteta hakkında "Benden sonra takımı Mikel Arteta'nın çalıştıracağına ve başarılı olacağına eminim. Şu an oldukça genç ama ünlü oyuncularla ve büyük kulüplerle çalışma tecrübesi var. Ayrıca inanılmaz bir iş ahlakına sahip. Durumları analiz etme ve çözüm bulma konusunda özel bir yeteneği var" şeklinde konuştu.

"LIVERPOOL EN ZOR RAKİP"

Premier Lig'de ilk 5 hafta sonrasında 5 puan gerisine düştüğü Liverpool hakkında da yorum yapan Guardiola, "Geçmişte kazandığımız başarılar, yarın da kesin başarılı olacağımız anlamına gelmediğini bilmeliyiz. Defalarca Liverpool'un kariyerimde karşılaştığım en güçlü rakip olduğunu söylemiştim. Bu zayıflık belirtisi değil. Liverpool ilerideyken de söyledim, biz öndeyken de tekrarladım. Yine kazananabiliriz ya da kaybedebiliriz. Bu yarışın ne kadar zor olduğunu ve olacağını biliyorum. Ancak zorlukların üstesinden gelmeye çalışmalıyız" dedi.

(Sporx)

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