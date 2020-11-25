Penaltıda yeni dönem

IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu), elle oynamalar sonrası verilen penaltılarda topu hakemlere attı. Futbolda özellikle ele veya kola gelen toplarda çalınan penaltılar büyük tartışma konusuydu. Yeni alınan karara göre son söz hakemde olacak. Verilen kararda, “Elle oynama kuralıyla ilgili olarak dünya genelinde verilen kararların her zaman tutarlı olmadığı görülmüştür. Bu sorun çözülmelidir.” ifadesi kullanıldı.
KONUMUNU DEĞERLENDİRMELİ
Çözüm yoluyla ilgili ise, “Son karar hakemde olacaktır. Bir oyuncunun eline-koluna gelen her top, penaltı olarak değerlendirilemez. Hakemler, oyuncunun hareketine ve yapmak istediği hamleye göre konumunu değerlendirmelidir. Penaltı veya tersi bir karar, hakem değerlendirmesinin ardından alınmalıdır.” açıklaması yapıldı. Yani artık kolun doğal veya doğal olmayan pozisyonundan çok futbolcunun niyeti önemli olacak.
TARTIŞMALAR BİTMEYECEK
Bu kararın ardından “tişört bölgesi” diye tabir edilen omuzun alt tarafına gelen her topa penaltı çıkmasının da önüne geçildi. Ortanın veya şutun sertliği, futbolcunun topa yakınlığı ve niyeti gibi faktörler belirleyici olacak. Bunları hakemler değerlendirecek. Alınan bu karar olumlu karşılansa da elle oynamalardaki tartışmaların bitmesi beklenmiyor. Çünkü hakemlerle ilgili en büyük eleştiri, standartlarının olmaması...
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