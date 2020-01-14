  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Ocak 2020 Salı 10:42
  • |
  • 14 Ocak 2020 Salı 10:42

Pemra Özgen'den Avustralya Açık'a erken veda

Pemra Özgen'den Avustralya Açık'a erken veda

Paylaş

Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinin ilk turunda İspanyol Aliona Bolsova'ya 2-0 yenildi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, dünya 113 numarası Aliona Bolsova ile klasmanın 205. basamağındaki Pemra karşılaştı.     

Elemelerin 8 numaralı seribaşı Bolsova'nın 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendiği Pemra, turnuvaya veda etti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers'ı 128-99 yenerek galibiyet serisini 9 maça çıkardı

title

Sonunda Younes Belhanda'ya talip çıktı! Monaco, Galatasaray ile görüşmeye geliyor

title

Brescia, Miha Zajc transferinde sona geldi

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu´ndan Ali Koç´un İddialarına Çok Sert Yanıt

SPOR GÜNDEMİ

Merih'e büyük ayıp! Takım arkadaşının paylaşımına tepki yağdı
Merih'e büyük ayıp! Takım arkadaşının paylaşımına tepki yağdı

Merih'e büyük ayıp! Takım arkadaşının paylaşımına tepki yağdı

Juventus’un Roma ile karşılaştığı maçta sol diz ön çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan milli futbolcumuz Merih Demiral’a büyük ayıp! Talihsiz sakatlığın ardından Matthijs de Ligt’in yaptığı paylaşım tepki çekti. Sosyal medyada de Ligt hakkında sitem dolu paylaşımlar yapıldı.

Galatasaray'da bayram havası yaratan transfer haberi
Galatasaray'da bayram havası yaratan transfer haberi

Galatasaray'da bayram havası yaratan transfer haberi

Galatasaray'ın göndermek istediği Younes Belhanda için Fransız ekibi Monaco'nun devreye girdiği öne sürüldü.

Gündeme oturan yazıya sert cevap: İnsanlar kafayı yemişler
Gündeme oturan yazıya sert cevap: İnsanlar kafayı yemişler

Gündeme oturan yazıya sert cevap: İnsanlar kafayı yemişler

The Guardian'da Jonathan Liew’in yazısını ‘ti'ye alan Arda Turan cephesi genç gazeteci hakkında 'Kafayı yemiş' yorumu yaptı.

Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu
Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu

Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu

Saracchi transferiyle birlikte satış listesine konulan Galatasaray’ın bir diğer beki Yuto Nagatomo, İtalya’ya geri dönüş hazırlığında.

Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif
Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif

Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da ciddi bir piyasa yapmış durumda.

Sağ kanada sürpriz aday
Sağ kanada sürpriz aday

Sağ kanada sürpriz aday

Beşiktaş, Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına yaptığı itirazın Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesinin ardından çözüm arayışlarını sürdürürken alternatiflerini de hazır tutuyor. Kartal, Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda sağ kanat oyuncusu Robert Mak'ı gündeme aldı.

Miha Zajc transferinde sona gelindi
Miha Zajc transferinde sona gelindi

Miha Zajc transferinde sona gelindi

Fenerbahçe'de kadroda şans bulamayan Miha Zajc için İtalyan ekibi Brescia gaza bastı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.