Pedro'yu limit durdurdu

ÖZEL HABER | AKŞAM

BEŞİKTAŞ’LA anlaştığı ve resmi transfer sürecinin başlamasıyla birlikte imza atacağı söylenen Fiorentina’nın Brezilyalı genç yeteneği Pedro’da engel çıktı. Oyuncuya başka kulüplerin de teklif yapması üzerine, Fiorentina ücret talep etmeye başladı. Beşiktaş’ın ise harcama limitleri göz önüne alındığında böyle bir lüksü yok. Siyah-Beyazlılar transfer için kasadan 1 kuruş bile harcayacak durumda değil. 23 Aralık’ta Vincenzo Montella’nın yerine Fiorentina’nın başına getirilen Teknik Direktör Giuseppe Iachini de, “Hiç kimseyi göndermeyin, ben bir görmek istiyorum” diyerek Pedro’nun gidişini bloke etti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Iachini, “Fiorentina’da belki yeterince kendini ifade etme fırsatı bulamadı. Bir denemek ve ondan sonra karar vermek istiyorum” diyerek Pedro’nun kiraya verilmesine karşı çıktı. Gelişmeleri firenzeviola.it sitesi şu şekilde aktardı:

MONTELLA RAFA KALDIRMIŞTI

“Fiorentina’da Pedro gidecekler listesindeydi ancak şu anda şüpheli. Brezilyalı golcünün durumunu okumak kolay değil. Yeni Teknik Direktör Giuseppe Iachini, Pedro’nun tranfserini bloke etti. Türkiye’den Beşiktaş’a transfer olma ihtimali bu nedenle zora girdi. Fiorentina koçunun yeni fikirleri var. Bugüne kadar kendini iyi ifade etme imkanı bulamayan 1997 doğumlu golcünün niteliklerinin dikkatlice değerlendirilmesini istiyor. Montella tarafından rafa kaldırılan Pedro’nun bundan sonra ne verebileceğini görmek istiyor ve bu onun geleceğinde belirleyici olacak. Ayrıca oyuncuya Fluminense, Flamengo ve Benfica’nın yanı sıra birçok kulüp talip ve Fiorentina onu ücretsiz gönderme fikrine sıcak bakmıyor.”