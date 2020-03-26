Pedro Rodriguez: Chelsea ile sözleşmem bitiyor ve burada devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Pedro Rodriguez, sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini ve takımdaki geleceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

İspanyol oyuncu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ülkesinin basınına verdiği röportajda Chelsea'den ayrılacağına yönelik ifadelerin tercüme hatasından kaynaklandığını dile getirdi.



Chelsea taraftarlarından birçok veda mesajı aldığını belirten Pedro, "Onlara teşekkür ediyorum ancak kulüp yetkilileriyle henüz görüşmedim. Sözleşmem sezon sonu bitiyor ama burada devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Başka bir kulüple sözleşme imzalamadığını kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, "Şu an Chelsea'ye aitim, onlarla bir kontratım var. Benim arzum burada kalmak ancak gelecekte ne olacağını bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.