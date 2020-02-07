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aksam.com.tr
  • 07 Şubat 2020 Cuma 11:02
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  • 07 Şubat 2020 Cuma 11:02

Pedro Rebocho'nun menajerinden Beşiktaş'a müjde

Pedro Rebocho'nun menajerinden Beşiktaş'a müjde

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Rebocho'nun menajeri, sözleşmesindeki özel maddelerin revize edilmesini isteyen kulübe olumlu dönüş yaptı.

Siyah-Beyazlı forma altında 20 maça çıkması halinde kiralık sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Pedro Rebocho'dan müjde geldi.

25 yaşındaki sol bekin menajeri, sözleşmesindeki özel maddelerin revize edilmesini isteyen kulübe olumlu yanıt verdi.

Bu doğrultuda Beşiktaşlı yöneticiler ile Portekizli'nin menajeri önümüzdeki günlerde bir araya gelecek ve Rebocho'nun sözleşmesi yeniden düzenlenecek. Yönetim, şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla beklenenin altında kalan Portekizli sol beki sezon sonunda Guingamp'a geri göndermek istiyor.

(Star)

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