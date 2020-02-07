Pedro Rebocho'nun menajerinden Beşiktaş'a müjde

SPOR GÜNDEMİ

FLAŞ! Galatasaraylı oyuncuya 2 yıl hapis cezası FLAŞ! Galatasaraylı oyuncuya 2 yıl hapis cezası Bebek'te bulunan bir barda 3 yıl önce Deniz B. isimli kadına yönelik "Cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı.

TFF kabul etti, Elazığspor ligden çekildi TFF kabul etti, Elazığspor ligden çekildi Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından ligden çekilme talebinde bulunan Elazığspor'un bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.

Terim'i ve taraftarları yine çıldırttı! Bu kez bakın ne yaptı... Terim'i ve taraftarları yine çıldırttı! Bu kez bakın ne yaptı... Alanyaspor karşılaşmasındaki performansıyla bir kez daha tartışılan Belhanda, Rus ekipleri Spartak Moskova ve Rubin Kazan’dan gelen teklifleri geri çevirdi. Rusya’da transfer dönemi 21 Şubat’ta bitiyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 1,5 yıl daha sözleşmesi vardı Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 1,5 yıl daha sözleşmesi vardı SEZON başında formayı Altay kaptıran Harun Tekin’in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Tarık Çamdal'dan olay açıklama: Galatasaray... Tarık Çamdal'dan olay açıklama: Galatasaray... Galatasaray’ın 6 yıl önce Eskişehirspor’dan 4 milyon 750 bin Euro’ya transfer ettiği ve Sarı-Kırmızılılarda hiçbir varlık gösteremeyen Tarık Çamdal’dan tartışılacak açıklama.

Cimbom alamadı, Fener bedavaya işi bitiriyor Cimbom alamadı, Fener bedavaya işi bitiriyor Ara transfer döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitine uymak zorunda kalan Fenerbahçe kadrosuna sadece Simon Falette'yi katmıştı. UEFA'nın finansal fair play kararı ile de sattığı kadar oyuncu almak zorunda olan Fenerbahçe'de gözler sezon sonuna çevrildi. Sezonu şampiyon olarak tamamlayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde ise dünya yıldızı Kwadwo Asamoah var.