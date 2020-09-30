Pedro Henrique'nin sakatlığı nüksetti! En az 2 hafta yok

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique'den kötü haber.

Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da bir futbolcu daha sakatlar kervanına katıldı. Ligin ilk 2 haftasında forma giyemeyen, Erzurumspor maçının ikinci yarısında göre alan ve takımının tek golünü atan Pedro Henrique, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Ligin ilk haftasındaki Kasımpaşa maçı öncesinde sol bacakta 2. derecede kas yırtığı oluşan ve sıkı bir tedavi sürecine giren Pedro Henrique’nin aynı yerden sakatlığının nüksettiği bilgisine ulaşıldı. İlk belirlemelere göre, Ankaragücü maçında oynayamayacak olan Pedro’nun ligin 5.haftasında Kayseri’de oynanacak Sivasspor maçına yetişmesi için tedavi sürecine başlandı.



Brezilyalı Pedro’nun yanı sıra Daniel Avramovski ile Harrison Manzala da Ankara’daki müsabakada forma giyemeyecek.