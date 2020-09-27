Pedro Henrique ilk maçında golünü attı

Hes Kablo Kayserispor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-1 mağlup olurken tek gol Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique’den geldi.
Geçen sezon takımın en golcü ismi olan Pedro Henrique bu sezon ligin ilk iki haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Pedro Henrique etkili bir görüntü ortaya koydu.
Maçın 83.dakikasın kendisine yapılan penaltıyı kullanarak gole çeviren Pedro Henrique ilk maçında ilk golünü kaydetmenin sevincini yaşadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü, yeni transfer edilen forvet konusunda son kararını maç saatinde verecek. Tanzanyalı'nın ilk 11 şansı bulunuyor.
'Coşku sadece 20 dakika sürdü'
Trabzonspor'da yeni sezona tecrübeli sağ bek Joao Pereira 'nın sakatlığı nedeniyle 3 maçta da ilk 11 başlayan Serkan Asan, gösterdiği performansla göz doldurdu. Asan, Pereira ile kıyasıyla bir forma rekabetine gireceğinin de sinyallerini verdi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets'ı 117-107 yenen Los Angeles Lakers, seriyi 4-1 kazanarak finale yükseldi.
Süper Lig'de 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Tüm Türkiye nefesini tuttu bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini beklerken Erman Toroğlu, dev maça ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.