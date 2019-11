Paulo Fonseca: 'Cengiz ve Mert'e güveniyoruz'

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in durumu sorulunca Fonseca, "Cengiz ve Mert şu anda genç, önlerinde güzel bir kariyer var. Biz her ikisine de inanıyoruz, her ikisine de güveniyoruz, o yüzden bizimleler. Herkesin gelişmeye ve iyiye yönelmeye ihtiyacı var. Cengiz artık ortama alıştı, Roma'ya alıştı. Mert yeni geldi, o da alışacak. Her ikisi de bizim için önemli oyuncular. Tüm oyuncular gibi onlar da birçok konuda kendilerini geliştirmeliler" dedi.

Başakşehir ile Roma, 28 Kasım Perşembe günü karşı karşıya gelecek.