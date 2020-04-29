Paulo Dybala'dan yıkan haber! Yine koronavirüs...

Juventus'ta koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden biri Paulo Dybala olmuştu. Arjantinli ilk olarak 37.9 milyon takipçisi Instagram hesabından 21 Mart'ta yaptığı paylaşımda kendisinin ve kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.
Dybala, daha sonra virüsten kurtulduğunu açıklamasına karşın, İspanyol Mega TV'de yayınlanan El Chiringuito isimli televizyon programında oyuncunun bir kez daha koronavirüse yakalandığı öne sürüldü. Programda Dybala'nın son 6 haftada 4. kez test yaptırdığı belirtilirken, son testlerin olumsuz olduğu vurgulandı.
Juventus'ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi ile birlikte koronavirüs'e yakalanan Dybala'nın testlerinin nereden alındığı belirtilmedi. Kız arkadaşı Sabatini'nin test sonuçlarıyla ilgili bilgi verilmezken, ikisinin mi yoksa sadece Dybala'nın mı semptomlar taşıdığı belirsizliğini koruyor.
Nisan ayının başlarında Sabatini, koronavirüs testinin 'hatalı negatif' çıktığını duyurmasına karşın, sonraki testte covid-19'a yakalandığı ortaya çıkmıştı.
202 bin kişinin koronavirüs'e efekte olduğu İtalya'da 27 bin 359 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüsün en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'da, Juventus antrenmanlarını başlatmaya hazırlanıyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus, Cristiano Ronaldo ve Douglas Costa gibi oyuncuları antrenmanlar için geri çağırdı. Ancak yurt dışından gelen oyuncular iki hafta karantina altında kalacak.
(NTV Spor)
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