Paulo Dybala 4. kez pozitif

Tuttonapoli.net'in haberine göre; Juventus forması giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın bir buçuk ay içinde yaptırdığı dördüncü koronavirüs testi de pozitif çıktı…

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İtalyan ekibi tarafından ise bu iddiaya herhangi bir yanıt gelmedi. Dybala, Juve’de Kovid-19’a yakalanan ilk isimlerden biriydi.

İSPANYA ISRARCI

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, takımların 4 Mayıs’ta bireysel antrenmana başlayabileceklerini ilan etti: “Kademeli, asimetrik ve koordine edilmiş dört aşamalı bir süreç var. Ancak futbola dönüş için henüz bir tarih netleşmiş değil.”