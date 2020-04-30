Paulo Dybala 4. kez pozitif

AKŞAM
İtalyan ekibi tarafından ise bu iddiaya herhangi bir yanıt gelmedi. Dybala, Juve’de Kovid-19’a yakalanan ilk isimlerden biriydi.
İSPANYA ISRARCI
Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, takımların 4 Mayıs’ta bireysel antrenmana başlayabileceklerini ilan etti: “Kademeli, asimetrik ve koordine edilmiş dört aşamalı bir süreç var. Ancak futbola dönüş için henüz bir tarih netleşmiş değil.”
TFF, ligleri şartların oluşması durumunda 5 Haziran'da seyircisiz oynatmayı planlıyor. Hafta içerisinde de karşılaşmalar yapılacak.
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alpaslan Eratlı da AKŞAM sohbetlerinde yerini aldı: “Bir Galatasaray derbisi için 3 gün önceden kamptaydık. Bana çok benzeyen kardeşim, gece geldi, arabayı alıp gitti. Teknik ekip de onu, benimle karıştırmış. Kadro dışı kaldım. Derbide oynayamadım. Yanlış istihbarat kurbanı oldum.”
Başarılı eski hakemlerden Kadir Tozlu'nun oğlu Uğurcan Tozlu AKŞAM'a konuştu: “2017 yılında terfi bekliyordum. Ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama babam Merkez Hakem Kurulu Yönetimi'nde olduğu sürece beni terfi ettirmeyeceğini biliyordum. Öyle de oldu. Ben de hakemliği bırakmak zorunda kaldım.”
Adı Fenerbahçe'yle anılan Hırvat teknik adam Bjelica'nın Dinamo Zagreb'te ne kadar kazandığını bir dönem kulübün etkili isimlerinden Zdravko Mamiç açıkladı.
Brezilya devi Independente Kulübü'nde forma giyen genç yetenek Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcu 21 yaşındaydı...
Fenerbahçe'de bu sezon basketbolda THY Euroleague'de ve ligde işler istenildiği gibi gitmedi. Basketbol şubesini yeniden eski günlerine döndürmeyi hedefleyen Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği oldu.
Portekizli kanat oyuncusunun yeniden Galatasaray'a dönmesi bekleniyor. Menajeri Balde, “Somut bir şey yok” dese de Avrupa basınına göre bu transfer tamamlanacak.