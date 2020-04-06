Paul Pogba'ya Real Madrid'in ardından Juventus da talip oldu

Pogba, 2016'da katıldığı Kırmızı Şeytanlar'da istediği performansı sergileyemezken, Manchester ekibi 105 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödediği oyuncuyu sözleşmesi bitmeden elden çıkarmak niyetinde. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'nin çok istediği Pogba, Real Madrid'e gitmeye sıcak bakıyor. Ancak Pogba'nın tek talibi Real Madrid değil.
POGBA İÇİN PJANIC, COSTA VE BERNARDESCHI GÖZDEN ÇIKARTILDI
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, oyuncunun eski takımı Juventus'ta yönetim, teknik direktör Maurizio Sarri'nin çok istediği Fransız yıldızı kadroya katmak için kolları sıvadı. İtalyan temsilcisi, Pogba için Miralem Pjanic, Douglas Costa ve Federico Bernardeschi'yi gözden çıkartırken, Manchester United'in bu teklife çok sıcak baktığı da İtalyan medyasının önemli kuruluşlarından La Gazzetta dello Sport'un haberinde yer alan bilgiler arasında.
Futbol tarihinde iz bırakan Hayrettin, hâlâ 18-17 biten Gençlerbirliği yenilgisinin burukluğunu yaşıyor: “O maçtan sonra Fatih Terim'le konuşup, bir kuruş almadan ayrıldım. Galatasaray forması altında her türlü başarıyı yakaladım. 11 sene gururla Sarı-Kırmızılı formayı giydim. Daha iyi bir vedayı hak ediyordum.”
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ülkesindeki karantina şartlarıyla Türkiye'deki durumu karşılaştırdı, “Burada gerekli her şey var” dedi.
9 yıldır Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan, jübile kararı aldı. Tecrübeli futbolcu gelecek sezon teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak.
Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alman kaleci Karius'a ilginç bir teklif sundu.
Galatasaray'ın yeni mukavele teklifini kabul etmeyen ve kadro dışı kalan 17 yaşındaki Mustafa Kapı'ya Hollanda'nın Fortuna Sittard takımı talip oldu.
Beşiktaş ile anlaşması 2021'de sona erecek olmasına rağmen şimdiden sözleşme yenilemek isteyen Dorukhan Toköz'le ilgili çıkan krizin perde arkası aralanıyor.
Devre arasında Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesen Galatasaray, iki yıldızla sadece sözleşme detaylarını konuşacak. Listede 3 farklı bölge için 3 isim daha var...Orta sahaya eski prensi Okay Yokuşlu'yu mutlaka isteyen Fatih Terim, stopere bu sezon büyük çıkış yakalayan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü düşünüyor. Sağ bekte ise 1 numara Nazım Sangare.