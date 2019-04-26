Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,947
  • 6,6361
  • 246.1
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Paul Pogba'dan Real Madrid'e mesaj

Paul Pogba'dan Real Madrid'e mesaj

Paul Pogba'dan Real Madrid'e mesaj

La Liga'da bu sezon performansıyla hayranlarını üzen Real Madrid'de Zinedine Zidane'nın takıma geri dönüşüyle gelecek sezonun planlamasına başlandı.

Manchester United'ta forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın Manchester'daki mutsuz günlerine son verip, Zidane ile yeniden yapılanma sürecine giren Real Madrid'de transfer olmak istediği iddia edildi.

Manchester United'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi arenasında yer alma ihtimalinin düşük olmasının Pogba'yı bu kararı almaya yönelttiği öne sürüldü.

Fransız milli futbolcu Pogba'nın yanı sıra Lukaku, Juan Mata, Herrera, Darmian, Rojo ve Antonio Valencia'nın da takımdan ayrılmasının gündemde olduğu iddia edildi.

Paul Pogba, bu sezon Manchester ekibiyle toplam 44 maça çıkmış ve takımına 16 gol, 11 asistlik bir katkı sağlamıştı.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selda Bağcan ve Safiye Ayla The Times'ın dahi listesine girdi
Buse Varol oğlu Burak'ın adını bileğine kazıdı
Çukur'da şaşırtan karar: Bir oyuncu daha ayrılıyor
Şahan Gökbakar 28 kilo verdi
Sinem Kobal 'Bebek' sorularına tebessüm etti
Tanzanyalı ailenin Muhteşem Yüzyıl dizisini izleme görüntüleri sosyal medyada geniş yer buldu.

Şehzade Mustafa Tanzanya´yı yasa boğdu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bulgarlar Kapıkule'ye akın etti

Avrupalı askeri "Türk miğferi" koruyor