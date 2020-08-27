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aksam.com.tr
  • 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:34
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Paul Pogba koronavirüse yakalandı

Paul Pogba koronavirüse yakalandı

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Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, gerçekleştirdiği basın toplantısında Paul Pogba’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Başarılı futbolcu, Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

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