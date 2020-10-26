Paul Pogba, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığına dair iddiaları yalanladı

Emmanuel Macron'un terörizmi İslam ile bağdaştıran sözleri sonrası yıldız futbolcu Paul Pogba'nın Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddia edilmişti. Başarılı futbolcu söz konusu haberleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.

İslam düşmanı Emmanuel Macron'un terörizmi İslam ile bağdaştıran sözleri sonrasında Fransa'da yaşayan Müslümanlar adeta ayaklandı. Macron'un skandal ifadelerinden geri adım atmamasının ardından Fransa Milli Futbol Takımı oyuncularından Paul Pogba'nın radikal bir karar aldığı iddia edildi.



POGBA, FRANSA MİLLİ TAKIMI’NI BIRAKTI

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Pogba, Macron'un İslam üzerine yapmış olduğu açıklamalar sonrasında milli takım kariyerinin sonlandırdı. Konuyla ilgili resmi bir bildirim yapılmazken Pogba'nın bir sonraki milli arada Fransa forması giymeyeceği aktarıldı.

POGBA’DAN YALANLAMA

Öte yandan Paul Pogba, Fransa Milli Takımı’nı bıraktığına dair basında çıkan haberleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.