Paul Onuachu Galatasaray'a, Zanka Fenerbahçe'ye

'Boutique Transfers' şirketi, tecrübeli stoper Zanka'yı Fenerbahçe'ye, dev forvet Paul Onuachu'yu ise Galatasaray'a verecek.

TM Dijital Haber Merkezi

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe iyi bir stoper ararken, Galatasaray ise alternatif bir golcü için görüşmelerini sürdürüyor.

ZANKA FENERBAHÇE'YE...

Skrtel, Neustadter gibi tecrübeli stoperlerle yollarını ayıran Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Premier Lig’de oynayan Zanka ile prensipte anlaşmaya varırken, sarı lacivertlilerin Danimarkalı futbolcuyu 3,5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği belirtildi. Huddersfield formasıyla 25 maça çıkan Zanka 3 gol 1 asist yaparken 29 yaşındaki defansın 19 kez milli takıma seçilmesi dikkatlerden kaçmadı.

ONUACHU BU SEFER OLACAK GİBİ

Falcao’nun transferini bitirmeye çalışan Galatasaray yönetiminin Diagne’yi takımdan gönderir göndermez alternatif bir golcüyü İstanbul’a getirmek istediği ifade edilirken, listede bulunan birinci ismin Onuachu olduğu bildirildi. Geçtiğimiz Ocak ayında Fatih Terim’in olumlu baktığı Nijeryalı dev kule, Midtjylland tarafından bırakılmazken 2,01’lik oyuncunun bu sefer sarı kırmızılı formayı giymek için gün saydığı anlaşıldı.

Hem Zanka, hem de Onuachu’nun menajerliğini yapan Ivan Marko Benes’i önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceği öğrenilirken, Benes’in Ali Koç ve Mustafa Cengiz’le masaya oturup iki oyuncunun transferi için yoğun uğraş vereceği belirtildi.