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aksam.com.tr
  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 00:59
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  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 01:00

'Patron' geri döndü

'Patron' geri döndü

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Galatasaray, geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Christian Luyindama'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sahada çalıştığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Galatasaray’ın Kongolu futbolcusu Christian Luyindama, hazırlıklarını Florya’da sürdürüyor. Geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Luyindama, daha önce başladığı saha antrenmanlarını grup antrenmanlarının başladığı bu dönemde de devam ettiriyor. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından 26 yaşındaki futbolcunun antrenman yaptığı görüntüler paylaşıldı. Saha antrenmanlarını bireysel olarak sürdüren Luyindama’nın görüntülerine futbolcunun lakabı olan ‘Patron’ notu yazıldı.

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