'Patron' geri döndü

SPOR GÜNDEMİ

Transferde ipler gerildi: İhtimal yok! Transferde ipler gerildi: İhtimal yok! DG Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal, ismi Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile alakalı açıklamalarda bulundu.

‘Fenerbahçe'de elektrik görmedim‘ ‘Fenerbahçe'de elektrik görmedim‘ Son olarak Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Stjepan Tomas, beIN Sports canlı yayınına bağlandı ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Nenad Bjelica ile görüştüğünü söyledi.

Bakan Koca'dan Süper Lig yorumu Bakan Koca'dan Süper Lig yorumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı hakkında ilk kez konuştu.

Galatasaray'a Muslera değil o gelecekti Galatasaray'a Muslera değil o gelecekti Galatasaray'da Fernando Muslera transferi öncesinde sürpriz bir ismin kadroya katılmasının istendiği ortaya çıktı.

Nihat Özdemir liglerin akıbetini açıkladı Nihat Özdemir liglerin akıbetini açıkladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin akıbetiyle ilgili açıklama yapıyor.

Beşiktaş'ta Atiba şoku yaşanıyor Beşiktaş'ta Atiba şoku yaşanıyor Küçük rakamdan büyük olay... Yönetim, 100 bin Euro alacağı olan Atiba'ya, “50'sini şimdi ödeyelim, kalanını ertele” dedi, tecrübeli oyuncu teklifi kabul etmedi. Kanadalı yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.