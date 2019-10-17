Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8852
  • 6,5363
  • 281.77
  • 94311.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Patrick Day nakavt olduktan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Patrick Day nakavt olduktan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Patrick Day nakavt olduktan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Patrick Day, Charles Conwell'e karşı nakavt olduğu ve travmatik beyin hasarıyla komaya girdiği boks maçından 4 gün sonra hayatını kaybetti.

ABD'de yapılan boks maçında aldığı darbeyle nakavt olan Patrick Day, 4 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Chicago kentindeki Wintrust Arena'da Charles Conwell ile 13 Ekim'de yaptığı müsabakanın 10. raundunda başına aldığı sol kroşeyle nakavt olan 27 yaşındaki Day'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

Twitter'dan yaptığı açıklamayla üzüntüsünü belirten Conwell, "Tek amacım kazanmaktı. Bunun olmasını hiç istememiştim. Kimse böyle bir ölümü hak etmiyor. Yaşananları geri alabilsem hemen yapardım." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 10. raundunda aldığı darbeyle düşen ve bir süre yerde tedavi gören ABD'li boksör Day, ringden sedyeyle çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış ve travmatik beyin hasarıyla komaya girmişti.

Haziran 2019'da Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) klasmanlarında ilk 10'a girmeyi başaran Day, kariyerinde 22 maça çıktı ve 17 galibiyet, 4 mağlubiyet, bir beraberlik aldı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yasak aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Aslı İşler, Kenan Doğulu konserinde
Cannes'da şaşırtan pişti
Kenan İmirzalıoğlu'dan çok sert sözler! 'Densizler...'
Kıvanç Tatlıtuğ'dan hayranlarını şaşırtacak karar!
Alina Boz'dan evlilik açıklaması

Başkan Erdoğan´dan SKY News Muhabirine Tokat Gibi Yanıt

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı'nda operasyonlar sürüyor! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı