Patrice Evra futbolu bıraktığını açıkladı

West Ham United ile sözleşmesinin bittiği 2017-18 sezonu sonundan bu yana kulüpsüz olan Evra, Instagram hesabından "Teşekkürler. Hoşça kalın." notuyla yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı.
2006'dan 2014'e kadar Manchester United ile İngiltere Premier Lig'de mücadele eden 38 yaşındaki sol bek, İtalya'da Juventus, ülkesinde ise Nice, Monaco ve Olympique Marsilya kulüplerinde oynadı.
Manchester United'da bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 lig, Juventus'ta da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Evra, Fransa Milli Takımı formasını 81 kez giydi.
Stuttgart'ta forma giyen Orel Mangala'nın menajeri, Bild'e yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ilgileniyor." dedi.
Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil'in takım arkadaşı Mısırlı orta saha Muhammed Elneny'nin Kahire'deki evinde bir ceset bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumartesi günü Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmayla Ersun Yanal'a aba altından sopa gösterdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Luyindama transferini bitirdiklerini açıkladı.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki Daniel Sturridge hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Stoke City Teknik Direktörü Nathan Jones, Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
Luiz Gustavo'yu Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan Marsilya Gonalons'u kadrosuna katma peşinde.