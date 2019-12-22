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Pascal Nouma'dan Ryan Babel'e olay gönderme

Pascal Nouma'dan Ryan Babel'e olay gönderme

Eski Beşiktaşlı Pascal Nouma, siyah beyazlıların Yeni Malatyaspor'a yenildiği maçın ardından kahve emojili twit atan Ryan Babel'e gönderme yaptı.

Galatasaray'ın Göztepe'ye mağlup olmasının ardından Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Pascal Nouma, sarı kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'e twitter üzerinden gönderme yaptı.

Daha önce de sosyal medya üzerinden birbiri ile atışan ikiliden Pascal Nouma, daha önce Yeni Malatyaspor maçı sonrasında kahve emojisi paylaşan Babel'e yanıt verdi.

Pascal Nouma'nın o paylaşımı:

Ryan Babel'in Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı sonrası paylaşımı


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