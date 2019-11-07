Pascal Nouma'dan Ryan Babel'e bir cevap daha: Gazoz olma, efsane ol

Galatasaray'ın Real Madrid maçı öncesinde Beşiktaş'ın Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde 8-0 yenildiği maçı Instagram hikayesinde paylaşan Babel tepkilerin ardından ise bunu kaldırmıştı.

Babel'in bu paylaşımını unutmayan Pascal Nouma, sarı kırmızılıların Real Madrid'e 6-0 yenilmesinin ardından Babel'e gönderme yaparak, "Pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" paylaşımında bulundu. Nouma'nın paylaşımına siyah beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

BİR AÇIKLAMA DA INSTAGRAM’DAN

Pascal Nouma, Babel’e bir de Instagram hesabından cevap verdi. Nouma şu ifadeleri kullandı:

“Camialar kalıcıdır, iz bırakmak, efsane olmak istiyorsan formasını giydiğin, ekmeğini yediğin takıma saygılı olmalısın. Bugün Beşiktaş’ta oynarsın, yarın Fenerbahçe, Galatasaray veya Real Madrid’te, bu senin tercihindir. profesyonelsen gereğini yapmalısın, yapmazsan bugün olduğu gibi rezil olursun. Gazoz olma efsane ol”