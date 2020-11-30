Pascal Nouma'dan derbi paylaşımı

Sergen Yalçın'ın gol sevinci olay oldu! Tehlike atlattı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettikleri maçta N'Sakala'nın golünün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Başarılı antrenörün gol sevinci sırasında takılıp sendelediği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.