Paşa çalışmalarını sürdürdü

SPOR GÜNDEMİ

Sağlık Bakanı Koca'dan Süper Lig açıklaması Sağlık Bakanı Koca'dan Süper Lig açıklaması Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum." dedi.

Karantinada kalacak 5 Beşiktaşlı yurtlarına yerleştirildi Karantinada kalacak 5 Beşiktaşlı yurtlarına yerleştirildi İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye döndükten sonra karantinada kalacak Beşiktaşlı futbolcular Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin N'Koudou için konaklayacakları yurtların odalarına spor ekipmanları konulduğunu duyurdu.

TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu yarın saat 10.00'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Acil olarak toplanma kararı alan Nihat Özdemir, gündemle ilgili açıklamayı yarın saat 14.00'de yapacak.

Süper Lig ekibi şokta! 'Bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı' Süper Lig ekibi şokta! 'Bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı' MKE Ankaragücü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bjelica sonrası ilk bomba transfer! Anlaşma tamam Bjelica sonrası ilk bomba transfer! Anlaşma tamam Teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe 2020'nin ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Eric Maxim Choupo-Moting ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! İşte liste... Galatasaray'dan yerli operasyonu! İşte liste... Koronavirüs salgını sonrası maliyetleri düşürmeye karar veren Galatasaray'da kadro artık Türk ağırlıklı olacak.