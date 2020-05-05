Paşa çalışmalarını sürdürdü

Kemerburgaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman akşam saatlerinde başladı. İdmanda, sosyal mesafe kuralları sıkıca uygulandı. Hijyenle ilgili bütün uyarıları dikkate alan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının ardından yapılan pozisyon çalışmaları ile idman tamamlandı.
Lacivert-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum." dedi.
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye döndükten sonra karantinada kalacak Beşiktaşlı futbolcular Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin N'Koudou için konaklayacakları yurtların odalarına spor ekipmanları konulduğunu duyurdu.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu yarın saat 10.00'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Acil olarak toplanma kararı alan Nihat Özdemir, gündemle ilgili açıklamayı yarın saat 14.00'de yapacak.
MKE Ankaragücü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe 2020'nin ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Eric Maxim Choupo-Moting ile prensip anlaşmasına vardı.
Koronavirüs salgını sonrası maliyetleri düşürmeye karar veren Galatasaray'da kadro artık Türk ağırlıklı olacak.
Beşiktaş devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng ile yola devam etmeyecek. Gana basınında çıkan habere göre Siyah-Beyazlı takım yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldı.