Pas ve taktik çalışan Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.
İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışması ile tamamlandı.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
İngiliz basını, Arsenal'deki geleceği gündemden düşmeyen Mesut Özil'le ilgili bir iddia daha ortaya attı. Mirror'ın haberine göre başarılı futbolcu, astronomik maaşı sebebiyle Arsenal'den ayrılmayı düşünmezken menajerine hiçbir takımla görüşmemesi konusunda talimat verdi. Londra'daki hayatından memnun olan oyuncu burada bir takımla anlaşamazsa Türkiye'nin yolunu tutabilir.
Falcao'nun sakatlanmasıyla birlikte istemeyerek forma verilen Senegalli futbolcu, son 3 maçta patlama yaptı ve 5 gole ulaştı. Cimbom'u sırtlayan Diagne hem fiyatını yükseltti hem de yeniden ünlü takımları peşine taktı.
Sezon başında 18 futbolcu alarak adeta yeniden bir takım kuran Fenerbahçe, kış transfer döneminde de durmayacak. Erol Bulut'un raporları doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapacak olan sarı-lacivertliler atağa kalktı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, gündemdeki 3 isim için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray'ın Hatayspor'u konuk ettiği maçın son dakikalarından oyuna giren ve golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Fenerbahçe scoutlarının ‘mutlaka alınmalı' dediği oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu, talep edilenler karşısında ‘Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi ve futbolcuyu Galatasaray kaptı.
Başarılı sonuçların ardından zirve yarışına tekrar dahil olan Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. Kamerunlu forvetin oyununa tam not vermesine rağmen rekabet ve alternatif açısından bir golcü isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'a yönetimden olumlu yanıt geldi.
Trabzonspor'da sakatlanan oyuncular Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun bu akşamki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecekleri açıklandı.