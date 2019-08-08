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aksam.com.tr
  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 20:59
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  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 21:03

Partizan-Yeni Malatyaspor İLK 11'LER

Partizan-Yeni Malatyaspor İLK 11'LER

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Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11’i…

İLK 11'LER:

PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, Soumah

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana, Jahovic

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Partizan-Yeni Malatyaspor İLK 11'LER

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