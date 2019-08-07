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aksam.com.tr
  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:02
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  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:02

Partizan Yeni Malatyaspor'dan çok çekiniyor

Partizan Yeni Malatyaspor'dan çok çekiniyor

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Yeni Malatyaspor'un rakibi Sırbistan temsilcisi Partizan'ın teknik direktörü Savo Milosevic, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor'un rakibi Sırbistan temsilcisi Partizan'ın teknik direktörü Savo Milosevic, sarı-siyahlı ekip ile oynayacakları karşılaşmanın hayati önem taşıdığını söyledi.

 

Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maç öncesi Sırp teknik adam, basın toplantısı düzenledi.

Milosevic, Sırbistan'ın köklü futbol takımlarından Partizan'ın Avrupa'da oynamasının büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız maç, hayati önem taşıyor diyebiliriz. Hatta aralıka kadar çıkacağımız en önemli karşılaşma." diye konuştu.

Partizan takımının oyuncusu Nemanja Miletic ise yarınki karşılaşmaya hazır olduklarını aktararak, "Önde olmamızı sağlayacak en ufak detaylar üzerinde çalıştık. Yeni Malatyaspor, oldukça kaliteli futbolculara sahip. Baskılı oyun tarzı bize olumsuz yansıyabilir." ifadelerini kullandı. 

Yarın Partizan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak maçı, Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek.

Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak ve turu geçen takım belirlenecek.

Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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