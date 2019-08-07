Partizan Yeni Malatyaspor'dan çok çekiniyor

Yeni Malatyaspor'un rakibi Sırbistan temsilcisi Partizan'ın teknik direktörü Savo Milosevic, sarı-siyahlı ekip ile oynayacakları karşılaşmanın hayati önem taşıdığını söyledi.
Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maç öncesi Sırp teknik adam, basın toplantısı düzenledi.
Milosevic, Sırbistan'ın köklü futbol takımlarından Partizan'ın Avrupa'da oynamasının büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız maç, hayati önem taşıyor diyebiliriz. Hatta aralıka kadar çıkacağımız en önemli karşılaşma." diye konuştu.
Partizan takımının oyuncusu Nemanja Miletic ise yarınki karşılaşmaya hazır olduklarını aktararak, "Önde olmamızı sağlayacak en ufak detaylar üzerinde çalıştık. Yeni Malatyaspor, oldukça kaliteli futbolculara sahip. Baskılı oyun tarzı bize olumsuz yansıyabilir." ifadelerini kullandı.
Yarın Partizan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak maçı, Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek.
Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak ve turu geçen takım belirlenecek.
Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Lille'in Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransız kulübünün kendisi için düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Victor Ruiz'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı
Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'a transferi için geri sayıma geçiren oyuncusu Radamel Falcao hakkında konuştu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların efsane ismi Didier Drogba, Bakayoko'yu transfer için ikna edecek.
Fransa'nın Onze Mondial dergisi, Radamel Falcao hakkında yazdığı yazı ile dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin Stuttgart'ta forma giyen Mangala transferinden çekildiği yönünde haberler çıksa da işin aslının farklı olduğu öğrenildi.
Türk futbolunun en renkli teknik direktörü Yılmaz Vural, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. AKŞAM’a konuşan tecrübeli teknik adam, Falcao’yla ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti. Vural, Kolombiyalı golcü için “Tek başına maç kurtaracak kalitede değil” ifadelerini kullandı. İşte Yılmaz Vural gündem belirleyecek röportajının tamamı...