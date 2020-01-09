Paris Saint-Germain yıldızlarıyla farka koştu

Fransa Kupası Çeyrek final maçında PSG ile Saint-Etienne karşı karşıya geldi.
Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı PSG 6-1 kazanarak yarı finale yükselirken mücadelede adeta gol yağmuru vardı.
Lig maçı olmamasına rağmen kupada tüm yıldızlarını sahaya süren Tuchel'in öğrencileri 2, 59 ve 57 dakikalarda Icardi, 39'da Neymar, 67'de Mbappe ve
44. dakikada Moulin'in kendi kalesine attığı gollerle galip geldi. 71'da penaltı atışından yararlanamayan Cabaye dönen topu tamamlayarak konuk ekibin tek sayısını kaydeden ismi oldu. Öte yandan 31'de Fofana St. Etienne adına kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla PSG kupada yarı finale yükselirken St. Etienne ise turnuvaya veda etti.
Fransa Kupası'nda bugün oynanan diğer karşılaşmalar ise şu şekilde:
Lyon 3-1 Brest
Lille 2-0 Amiens
İkinci yarı başlamadan, savunmaya liderlik yapacak bir isim almayı hedefleyen Trabzonspor’da gündeme gelen son isim Ezequiel Garay. Valencia’nın tecrübeli stoperi, menajerler tarafından Fırtına’ya önerildi.
Fenerbahçe, Simon Falette’nin sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Fransız basını Lyon'un Ocak transfer listesini yayınladı. Ofansif bölgeyi güçlendirmek isteyen Lyon'un opsiyonları arasında Belhanda da yer alıyor.
Fransa Lig Kupası'nda PSG, Saint-Etienne'i 6-1 ile geçerek yarı finale yükseldi.
Eski İtalya Milli Takım futbolcularından Fabrizio Miccoli'nin mafya faaliyetleri sebebiyle aldığı 3 yıl 6 aylık hapis cezasının onandığı açıklandı.
Galatasaray Kulübü, "Denetim Kurulu'nun aklanmamasından ötürü seçime gitme zorunluluğu oluşması" ile ilgili iddiaları yalanladı.
Ocak ayını yoğun geçiren Galatasaray'da 6 futbolcuyla yollar ayrılıyor.