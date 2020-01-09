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aksam.com.tr
  • 09 Ocak 2020 Perşembe 07:11
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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 07:29

Paris Saint-Germain yıldızlarıyla farka koştu

Paris Saint-Germain yıldızlarıyla farka koştu

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Fransa Lig Kupası'nda PSG, Saint-Etienne'i 6-1 ile geçerek yarı finale yükseldi.

Fransa Kupası Çeyrek final maçında PSG ile Saint-Etienne karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı PSG 6-1 kazanarak yarı finale yükselirken mücadelede adeta gol yağmuru vardı.

Lig maçı olmamasına rağmen kupada tüm yıldızlarını sahaya süren Tuchel'in öğrencileri 2, 59 ve 57 dakikalarda Icardi, 39'da Neymar, 67'de Mbappe ve

44. dakikada Moulin'in kendi kalesine attığı gollerle galip geldi. 71'da penaltı atışından yararlanamayan Cabaye dönen topu tamamlayarak konuk ekibin tek sayısını kaydeden ismi oldu. Öte yandan 31'de Fofana St. Etienne adına kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla PSG kupada yarı finale yükselirken St. Etienne ise turnuvaya veda etti.

Fransa Kupası'nda bugün oynanan diğer karşılaşmalar ise şu şekilde:

Lyon 3-1 Brest
Lille 2-0 Amiens

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