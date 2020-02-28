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aksam.com.tr
  • 28 Şubat 2020 Cuma 07:42
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  • 28 Şubat 2020 Cuma 07:42

Paris Saint-Germain stoper için rekor transfer hazırlığında

Paris Saint-Germain stoper için rekor transfer hazırlığında

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Paris Saint-Germain, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Thiago Silva yerine Kalidou Koulibaly'i transfer etmeyi planlıyor.

Paris Saint-Germain, bu yaz sözleşmesi bitecek olan Thiago Silva'nın halefini buldu: Kalidou Koulibaly...

Le Parisien'de yer alan habere göre; PSG, 35 yaşına gelen Thiago Silva'nın biten sözleşmesini yenilemek istemiyor. Brezilyalı oyuncunun da Milan'a yeşil ışık yaktığına dair çıkan haberler sonrası, Paris'in gönlünden başka bir oyuncu olduğu da ortaya çıktı.

Buna göre; Paris Saint-Germain yönetimi, Napoli'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'nin transferinde karar kıldı. Fransızlar, yıldız savunmacı için Napoli'ye 110 milyon euro civarında bir teklif sunacak. Transfer bu rakamla sona ererse, Kalidou Koulibaly tarihin en pahalı stoperi ünvanını Harry Maguire'dan alacak.

PSG Sportif Direktörü Leonardo, şimdiden Napoli ile temaslara başladı bile...

Napoli'nin 2014 yazında 7.75 milyon euro bonservis karşılığı KRC Genk'en transfer ettiği 28 yaşındaki stoper, bu sezon 21 maçta süre aldı.

(Sporx)

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