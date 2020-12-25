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aksam.com.tr
  • 25 Aralık 2020 Cuma 23:25
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Paris Saint-Germain'de Tuchel yerine Pochettino getiriliyor

Paris Saint-Germain'de Tuchel yerine Pochettino getiriliyor

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NTV Spor

Fransa Ligi'nde son 7 sezonda 6 şampiyonluk yaşayan PSG'de Thomas Tuchel'le yollar ayrıldı. PSG'den resmi açıklama gelmemesine karşın; yeni teknik direktör Mauricio Pochettino oldu.

 PSG, geçen sezonu şampiyon tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'nde de finale kalmasına karşın, teknik direktör Thomas Tuchel ile yolları ayırdı. PSG'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi; ancak takımla son iki yılı şampiyon tamamlayan Alman teknik adamın gönderildiği bildirildi.

Fransa medyası, yeni teknik direktörün Arjantinli Mauricio Pochettino olduğunu duyurdu. Takımının Strasbourg'u 4-0 yendiği maç sonrası kovulan Tuchel'in yerine Poccettino atanırken; resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Ligue 1'de 17 maç sonrası 35 puanla Olympique Lyon ve Lille'in ardından 3. sırada bulunan PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşti. PSG'nin başına 2018'de geçen Tuchel, ikinci sezonu 4 kupayla kapattı.

2000'lerde PSG'nin defansında oyuncu olarak görev yapan Pochettino, Kasım 2019'da Tottenham Hotspur'dan gönderildikten bu yana boşta bulunuyordu. Pochettino, Londra ekibini 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi finaline çıkarmıştı.

PSG'yle Milan ve Juventus'un eski teknik direktörü Massimiliano Allegri de anılmıştı. 2018-19 sezonunda Juventus'la yolları ayıran 53 yaşındaki teknik adam o tarihten bu yana herhangi bir takımı çalıştırmamıştı.  

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