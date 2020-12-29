Paris Saint-Germain'de Tuchel dönemi resmen sona erdi

Paris Saint-Germain'de Thomas Tuchel dönemi sona erdi. Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 'kapsamlı bir analizinden sonra' Alman teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.
2018'de göreve gelen Tuchel, geçen sezon Ligue 1'de şampiyon olmuştu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişti. 47 yaşındaki Tuchel, PSG ile 127 maçta 95 galibiyet, 12 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşarken, takımı 342 gol attı, kalesinde ise 109 gol gördü.
PSG, Ligue 1'de 35 puanla 3. sırada yer alıyor.
Öte yandan Fransa basınında yer alan haberlere göre, PSG 24 saat içinde Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirecek.
2000'lerde PSG'nin defansında oyuncu olarak görev yapan Pochettino, Kasım 2019'da Tottenham Hotspur'dan gönderildikten bu yana boşta bulunuyordu. Pochettino, Londra ekibini 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi finaline çıkarmıştı.
Galatasaray, Diego Costa transferi için Jorge Mendes'e talimat verdi.
DETAY
• Radamel Falcao'ya ABD'den tekliflerin geldiği ifade edilirken Mendes'in Falcao'yu satıp Diego Costa'yı Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.
• Brezilya asıllı İspanyol golcü daha önce de Arda Turan ile aynı takımda yer almıştı.
İspanyol basını, son 4 yılda 5 takım gezen ve şu an boşta olan Jese Rodriguez ile Fenerbahçe'nin görüştüğünü yazdı.
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